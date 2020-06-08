高雄市長韓國瑜遭罷免，支持者悲憤之餘開始醞釀罷免綠營立委及議員，高市新聞局長鄭照新8日上午在臉書質疑低門檻罷免制度，認為「讓政治的reset鍵不斷可以被輕按的後果，就是反而當機」，並提醒綠營「準備承受反作用力」。

韓國瑜遭罷免後，支持者陸續傳出罷免綠營聲浪，包括立委劉世芳、陳柏惟、高市議員黃捷、康裕成、高閔琳、黃文益等人皆成箭靶，鄭照新上午在臉書發文表示，一個制度有沒有問題，不只是看它內在邏輯，而在它會引起什麼樣的效應。

鄭照新認為，罷免做為僵局解決機制，不夠高的門檻將違背初衷，成為政治報復的發動機，如今第一件罷免成功才過沒2天，光譜另一邊的民眾感覺受到委屈，馬上掀起鋪天蓋地的第二波罷免連署潮，「當時率爾立法、讓政治的reset鍵不斷可以被輕按的後果，就是反而當機」。

他痛斥當初立法未全盤考量制度效應，「立法之人民主訓練與比較政府有待加強」，不過罷韓期間，韓陣營已經提醒過了，但民進黨完全不予理會，最後更傾全黨之力動員投票罷韓，鄭照新臉書貼文用Hashtag向綠營喊話「準備承受反作用力」。

但台中市議員黃健豪在這篇發文底下回覆，坦言他對罷免綠委比較悲觀，因為「如果後續霸免都未成案，反而就驗證了目前制度還是有門檻」，也有網友質疑，現在出來喊罷免的人真有能量可以完成提案嗎？還是只是喊爽的？應持續觀察。

(中時 )