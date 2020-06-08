高雄市長韓國瑜罷免案通過，同意罷免高達93萬9090票。成功大學教授李忠憲也點出罷免成功原因，除了罷韓團體努力不懈外，還有一群人「承認自己被騙」。

李忠憲在臉書表示，韓國瑜的高雄四年大學之旅一年半就結束，真的蠻可惜，以為自己可以跳級攻讀博士，反而因此被退學，「如果不是因為這個人真的太離譜，比柯文哲還要離譜一倍，否則這次的罷免不會如此順利。」

要罷免一個市長，李忠憲說，是因市政上有嚴重的缺陷、重大貪污弊案，或極為慘痛的公安事件，但台北市沒有因為銀行併購、圖利財團之類的事件去罷免馬英九，新北市沒有因為八仙樂園塵爆的公安事件去罷免朱立倫，不要說罷免成功，連啟動罷免都沒有，所以有人說為什麼只罷免韓國瑜？

韓國瑜罷免案通過，許多評論說他選前謙卑、選後囂張，背棄太多的選舉承諾，李忠憲表示，「選舉承諾通常不是就是用來打破的嗎？真的有人重視這些事情嗎？」說韓國瑜「吃碗內看碗外」直接競選總統，但他在總統大選的票數也是相當驚人。

李忠憲認為罷免能成功，主要是有一群年輕人努力奮鬥不懈，所謂WeCare罷韓四君子，韓國瑜的冷處理和避戰、大陸另類助選，在關鍵時刻通過香港國安法，即使6月6日各校都舉行畢業典禮，也無法阻擋高雄年輕人返回家鄉投票的決心，當然還有老天爺天空作美，雨沒有下的那麼大。

另一個重要原因，李忠憲直指有不少人「承認自己被騙」，而被騙的人通常有很大的共同點是「覺得自己不會被騙」，因此能承認自己被騙是非常困難的一件事情，一旦發現自己被騙，那種不甘心、想要一個公道的熱忱，有非常大的力量。

(中時電子報)