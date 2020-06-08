中國工程院院士鍾南山與院士李蘭娟6日出席一場直播時表示，目前大陸已有6種新冠疫苗正在進行臨床試驗，預計最快今年秋天即能問世作為應急使用。

鍾南山在直播中表示，若要達到群體免疫的水準，一個國家至少要有60％至70％的人受感染。而新冠病毒的死亡率達1％至2％來計算的話，全球大概要有約3000-4000萬人死亡，才能達致群體免疫。鍾南山認為，這樣的代價相當大，所以解決方法仍應以大規模的疫苗接種為主要方向，而不是期待群體免疫。

他進一步指，現時大陸已有6種新冠疫苗正進行臨床試驗，且有多款疫苗已進入二期實驗，預計今年秋天或年底可問世作應急使用。

大陸國藥集團中國生物武漢和北京生物製品研究所研發的新冠病毒滅活疫苗，曾在5月時公佈首期臨床試驗結果，2000多人注射後並沒有嚴重不良反應，只要後續完成其餘的臨床試驗後，預計明年底或年初可上市。

(中時 )