高雄市長韓國瑜6日以超越當選票數的93.9萬高票遭到罷免，成史上首位被罷免的縣市首長，引發各界議論。然而，曾多次與韓隔空交火的行政院長蘇貞昌也躺槍！資深媒體人黃創夏指出，沒有韓的日子，蘇貞昌要怎麼過，更諷刺表示「少了提款機，治理需有能」。

韓國瑜、蘇貞昌去年因「採石油說」槓上！蘇貞昌酸韓「沒有說過採石油是睜眼說瞎話」，韓國瑜回嗆「我現在感覺他看高雄好像變成全盲了」。韓當時表示，蘇完全忽略，先罵再說，所有高雄市的事情，只要在蘇的嘴巴出來，是先罵、批判、抹黑，也不查，先罵了以後再講。

不僅如此，韓去年七月稱自己的選舉資源對比蔡英文的「洋槍砲」，自己只是「小水果刀」，蘇貞昌則說，如果韓真的帶刀，就違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，一定會依法究辦。去年八月時，韓國瑜遭爆不批公文，蘇貞昌也跟進說自己每天批的公文和他一樣高。韓則開直播反擊，堆起和身高一樣高的公文和蘇PK，並直言，｢公文批得越多代表越認真，真是如此嗎？」

然而，如今韓國瑜遭罷免，黃創夏在臉書諷刺表示，「沒有國瑜的日子，阿昌要怎麼過」，他更諷刺表示，「少了提款機，治理需有能」！

(中時電子報)