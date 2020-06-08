上銀集團旗下上銀、大銀微系統兩公司陸續接獲半導體及自動化設備等產業短急單，6、7月訂單可期，持續加班趕工，今(8)日股價雙雙上漲。

上銀5月合併營收優於4月，創近10個月新高，今日上漲3.5元而以314.0元開出；大銀尚未公布5月合併營收，市場預期優於4月，今日上漲0.7元而以88.0元開出。

上銀從農曆年後陸續接獲醫療器材、5G相關產業、半導體、汽車及自動化設備業短急單，5月合併營收回升至18.61億元，雖比去年同期減少8.97％、但比4月增加16.55％；前五月合併營收72.22億元，年減20.20％。不單是今年單月新高，也創近10個月新高，法人預估，第二季合併營收逐月回升，上銀6月合併營收將挑戰20億元。

卓永財上週五受訪表示，上銀接獲南韓半導體訂單，銀今年底會幫南韓半導體業者完成18套晶圓半導體系統建置，目前先建兩套晶圓半導體系統，目前產業接單以半導體產業最好。此外，上銀在汽車產業亦有多個案子正在進行，其中大陸廣州豐田汽車廠自動化設備生產線正在裝機，醫療及5G產業訂單也有斬獲。

大銀表示，農曆年後，大銀傳動定位系統短急單以歐美半導體及面板業為主，中國大陸自動化設備業者需求也逐步回溫，上半年營運表現是逐月回升，第二季會優於第一季。

(工商 )