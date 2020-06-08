進入「防疫新生活時代」的後疫情時期，零售購物市場「回不去了」！？根據CBRE世邦魏理仕今（8）日公布的《2020年亞太零售業即時意向調查》，亞太國家和城市有高達六成，認為要恢復疫情前營收水平至少需6個月；其中台灣方面，高達七成零售業者，保守看待未來展店租賃計劃。

根據CBRE世邦魏理仕今天最新發佈《2020年亞太零售業即時意向調查》顯示，不分業種約38％的亞太區零售業者，計畫在今年底前專注於增加線上銷售量能；另有37％的業者，預期將減少實體銷售據點。

世邦魏理仕預期，「拓展電商通路」及「整合實體店面」，將是零售業未來半年內將產生的兩大變革。

新冠疫情爆發期間，商業活動面臨中斷，許多零售業者選擇延遲擴張計畫，甚或暫停展店開幕籌備作業。

調查結果顯示，有58％的亞太區受訪者表示在疫情影響之下，對於租賃需求採取更嚴格的評估流程，暗示未來整體零售市場的新增租賃活動將減緩。

台灣方面，世邦魏理仕台灣顧問及交易服務部主管陳頌民表示：「疫情下各地政府祭出嚴格的出入境管制，使得許多國際品牌於年初已安排來台的實地訪察行程受迫延期，展店計畫也因整體經濟走軟而暫時無限期遞延。」

陳頌民表示，以台灣零售業者為例，有超過七成的業者，針對租賃計畫採取更嚴格的評估流程，顯示出新冠疫情對於租賃決策的影響之劇，將可能影響未來租賃需求。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示：「不同零售業種面臨新冠疫情衝擊程度不一，關鍵在於工作人力需求及互動體驗模式。

(工商 )