高雄市長韓國瑜遭罷免當天，竟有前朝一線四星警官在群組傳「心情真爽」，並自稱還去「興園6樓好長官」的辦公室親口告知，顯示警局高層「身在韓營心在菊」，如今罷韓成功，警界基層擔心舊勢力蠢蠢欲動，「卡位戰」恐已暗中開打。

基層員警向本報投訴表示，高市警局為了維護市長安全，過去皆編制10多人警衛小隊，駐防於市府12樓，主要負責市長室及1樓1999服務中心維安，尤其郭姓小隊長仗著是「花媽近衛軍」，對同仁、長官頤指氣使，警察升遷、調職常有人請他代為說項，甚至封他為「警界地下市長」。

韓國瑜上任後，並未插手警界人士，由市警局全權安排，綜合考量下，將郭姓小隊長調往婦幼隊服務，據悉，他私下仍與花媽團隊保持聯繫，陳菊4月南下高雄時，他也陪同到享溫馨福德店唱歌，且警界盛傳他無視行政中立，在辦公室內發罷韓連署書。

投訴者出示截圖表示，6日罷韓投票下午5點多，這名郭姓警官即在內部群組貼計票數據，「現在不用怕出山區服務了～這些背骨的隨扈也不敢向李四川副市長給我打針注射我是”罷韓人士了”～心情真爽（這有證實的，我還去興園6樓好長官的辦公室親口告知）」，最後還附了3個笑臉符號。

知情人士透露，「興園」就是高市警察局，6樓則包括局長、副局長、主祕、督察長辦公室，不管郭指的是誰，都顯示陳菊勢力還在高雄市警局，依法效忠現任市長、沒參與罷韓的基層員警開始擔心，未來綠營班師回朝，自己會不會反而被貼標籤、遭打壓。

(中時 )