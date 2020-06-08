高雄人6日用93萬多票，通過韓國瑜罷免案，成為台灣史上第1位被罷免的直轄市長，引發韓粉在網路上掀起「報復性罷免」，傳聞首波鎖定5人，其中台中基進黨立委陳柏雅名列2，對此，他本人卻老神在在回應說：「不會特別擔心」。

陳柏惟在2018年韓國瑜當選市長後，履行自己的承諾離開高雄，並以「空降」之姿到台中打贏立委選戰，罷韓投票前夕，他特地回到故鄉高雄關心罷韓結果，當確定罷韓投票過關後，他在臉書上寫下1600多字的感言，還曾上傳「斷手畢業照」。

陳柏惟種種行為讓韓粉感到不滿，被視為是罷韓大將之一，仇恨值也很高，因而被列入報復性罷免名單第2名。對此，陳柏惟簡短回應，「把份內工作做好就好，不會特別擔心。」反之意指，韓國瑜遭高票罷免「做不好」恐怕才是最主要的原因。

還自信滿滿說，他跟滿意度最後1名市長不太一樣，對自己有信，如果覺得他做得不好，可以試試看，但應該會蠻辛苦的。

(中時電子報)