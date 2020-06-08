隨著疫情解封，大甲鎮瀾宮何時恢復遶境備受矚目。（本報資料照片）

中央流行疫情指揮中心昨日宣布開放千人規模遶境，遶境人數高達百萬人次的大甲鎮瀾宮何時恢復遶境備受注目？鎮瀾宮今天表示，將於11日晚間起駕，20日回鑾，展開長達9天8夜的宗教之旅；相關細節鎮瀾宮將於上午11時對外說明。

(中時 )