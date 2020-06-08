上周五美國公布的非農就業數據，表現亮眼，催促美股三大指數，周一香港恆生指數高開247點，站上25000點，初盤漲134點或0.5%，為24904點。國企股(H股)漲35點或+0.3%，為10101點。

美國上周五公布五月非農就業數據，增加近251萬人，遠優於預期的人數減少，刺激美股上漲。上周六石油輸出國家組織達成延長減產協議，帶動周一國際原油價揚升，減產的願景讓石油股向上。

港股保險類和石油及天然氣類表現優異，初盤分別上漲2.6%和2.2%，主因為國際油價在今日的急升，中國海洋石油更是高開4.4%，為升幅最大的藍籌股，初盤漲3%，報9.6港元。中石油漲2.5%，中石化漲1.6%。

吉利汽車五月銷量10.88萬輛，年增兩成，周一高開3.6%，報12.2港元。吉利汽車傳出擬買下華菱星馬15.24%股份，交易價約人民幣7.66億元。

(時報資訊)