京城銀（2809）獲投顧法人看好今年獲利可望回升，且長線具高殖利率題材，同時亦獲證交所與富時羅素合編的「台灣高股息指數」新增納入成分股，激勵今（8）日股價開高後放量直飆漲停價36.35元，歷時8天即完成填息。

京城銀2020年首季淨收益15.6億元、年減39.91％，稅前獲利10.28億元、年減48.17％，稅後淨利8.93億元、年減51.13％，每股盈餘（EPS）0.79元。稅前資產報酬率（ROA）、淨值報酬率（ROE）分別1.45％、10.65％，每股淨值32.47元。

京城銀日前法說時指出，受全球資本市場動盪加劇衝擊，致使2020年首季獲利表現下滑，但4、5月獲利狀況不錯，表現可望略優於首季。由於美元資產成本下降，預期第二季淨利差（NIM）可望維持在1.8％左右，後續有機會再提升。

投資操作方面，京城銀表示，截至2日金融資產未實現帳面收益約15億元，其中國內約1.5億元、海外約13.5億元。未來半年將維持「高進低出」策略，趁資金成本較低時買進較高評等債券，整體海外債券投資規模目標維持約12億美元規模。

投顧法人認為，京城銀受惠資金成本降低，今年淨利差表現有望持穩1.8％左右水準，帶動利息淨收益小幅成長。但因金管會對保險商品監管趨嚴，衝擊財富管理手續費成長動能，受手續費收入下滑影響，預期今年淨收益將衰退達1成。

不過，京城銀資產品質維持優異水準，投顧法人認為並無大型潛在風險。債權回收方面，雖然綠能、華映呆帳預期今年仍難回收，但新竹中正市場BOT案可望回收多數債權，有機會使今年呆帳費用大減，帶動整體獲利表現回穩走升。

另外，京城銀法定盈餘公積已超越法定的資本額門檻，配合今年獲利可望成長，投顧法人認為明年每股現金股利有望發放超過1.5元，長線具高殖利率題材想像空間，故給予「買進」評等、目標價39元。

此外，證交所5日公告與富時羅素合編的台灣指數系列成分股調整，針對「台灣高股息指數」新增京城銀、義隆、中鼎、健鼎、福懋等5檔，刪除國巨、台化、大成鋼、南亞科、台勝科等5檔，相關變動調整將於19日收盤後生效。

(時報資訊)