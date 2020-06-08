大立光(3008)5月合併營收為38.66億元，月減17.45%，大立光表示，由於客戶需求疲弱，6月拉貨動能與5月差不多，儘管大立光6月拉貨動能未見明顯增溫，美系外資及日系外資還是力挺大立光，分別維持「建議買進」及「買進」評等，激勵大立光今天盤中股價強勢站上4400元關卡。

智慧型手機受到全球新冠肺炎疫情影響需求疲弱，且蘋果等手機品牌廠處於新舊機種交替，致使大立光第2季營運相對保守，大立光5月合併營收為38.66億元，月減17.45%，年減23.01%，為今年2月以來新低，累計1到5月合併營收為217.45億元，年增9.67%；由於客戶需求疲弱，大立光表示，6月拉貨動能與5月差不多。

在大立光公布營收後，美系外資及日系外資發布最新報告力挺，其中日系外資表示，雖然大立光對6月拉貨持平的謹慎態度較我們及市場預期差，加劇我們對新冠肺炎(COVID-19)風險擔憂，但是我們認為這個影響是短期的，不會改變我們對大立光長期正面看法，大立光仍是大中華區智慧型手機產業首選，維持買進評等。

美系外資最新報告指出，大立光在產業中的領先地位和強大的資產負債表將有助於公司度過低迷時期，儘管我們預計大立光將面對玉晶光(3406)在iPhone中日益激烈的競爭，並遭受低迷的高端Android的困擾智能手機需求，但我們認為，由於產品規格升級，大立光今年將能夠維持其ASP和毛利率，維持「建議買進」評等，目標價為4400元。

(時報資訊)