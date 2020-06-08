韓國瑜遭到罷免後，小內閣首長也將與與韓國瑜共進退，未來新人事將由代理市長決定。高雄市工務局長吳明昌，在臉書就po文表示，「擔任公務員41年（68-109）也該休息了，只是想不到會以這麽奇妙的方式，結束公務生涯，工作期間如有對不起大家的地方請多包涵。」也感謝所有工務局同仁的協助配合。

吳明昌過去曾擔任高雄市政府觀光局副局長以及養工處長，他深夜在臉書上發出「給工務局同仁的一封信」! 表示經歷這場選舉洗禮，尊重高雄市民的決定，但不容抹滅的，是工務團隊在這段時間的努力成果，深受到各界的支持及肯定。

吳明昌說：「工務團隊在大家的努力下，工程建設及簡政便民上都交出一張亮麗的成績單！更重要的是讓工務局成為市府表現最亮眼的團隊，重新擦亮工務局這塊金字招牌。不管選舉結果如何，一年5個月的日子、大家任勞任怨堅守崗位為市民提供最好的服務，身為局長的我，以這個團隊感到光榮、感到驕傲！」

最後他也以詼諧寫到，「擔任公務員41年（68-109）也該休息了，只是想不到會以這麽奇妙的方式，結束公務生涯，工作期間如有對不起大家的地方請多包涵。」

(中時電子報)