當前智慧型手機出貨龍頭─三星(Samsung)，計畫在何推出狙擊 5G iPhone 的最新手機「Galaxy Note 20」系列呢？外媒引述了知名爆料達人的說法，推測三星有望在 8 月 5 日以線上發表會的形式，公布 Galaxy Note 20 系列手機的面貌！

爆料達人 i冰宇宙 透過微博指出，以他掌握的消息，三星有可能在 8 月 5 日前後舉辦 Galaxy Note 20 系列為首的 Galaxy 系列產品發表會。有可能會登場的新品除了三星 Galaxy Note 20、Galaxy Note 20 Ultra(這一款手機先前被認為可能名稱是 Galaxy Note 20+)之外，還包含 Galaxy Fold 2 以及 Galaxy Z Flip 5G 這兩款可折疊螢幕手機，此外還包含 Galaxy Tab S7、Galaxy S7+ 還有 Galaxy Watch 2 等都很有機會亮相。

爆料達人 i冰宇宙 分享了三星 Galaxy Note 20 系列的可能發表日期。(摘自新浪微博)
爆料達人 i冰宇宙 分享了三星 Galaxy Note 20 系列的可能發表日期。(摘自新浪微博)

與過往可辦實體發表會的情況不同，先前就曾傳出因為新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，三星在今年下半年的 Note 系列發表會，預計將僅有線上形式。但是否最終三星將選擇此方法，仍須以三星官方公布的說法為準。

關於三星 Galaxy Note 20 系列的詳細規格，可能包含高階款式將支援 120Hz 螢幕更新率、108MP(1億8百萬畫素)主相機等等。此外預計三星有機會在 Galaxy Note 20 系列中採用高通(Qualcomm)的第二代 3D Sonic Max 螢幕指紋感測器，感測面積對比過去將有大幅提升。機身配色上，預計將與 Galxay S20 系列有較大不同，Galaxy Note 20 傳推出灰色、銅色、綠色款式；而 Galaxy Note 20 Ultra 則預計有黑色與銅色款。

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文章來源：Android Authority

(科技)

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