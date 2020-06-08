大陸模範夫妻檔鄧超、孫儷昨（7日）迎接結婚9周年紀念日，鄧超浪漫選在凌晨零點9分放閃曬一家四口照，而孫儷則難得寫下長文，並列出與鄧超的個性、生活11項差異，也讓孫儷不禁感嘆：「我們兩個能生活在一起，其實挺不容易的」。

鄧超、孫儷是模範夫妻檔代表。（圖／本報系資料照片）

孫儷點出與鄧超的個性和生活差異，表示鄧超是夜貓子、無辣不歡、喜歡聊天、愛喝咖啡、愛哭、做事隨興沒計畫、不記路、怕熱、記性差，而孫儷則是早睡早起、飲食清淡、愛喝茶、情緒平靜、生活規律、頭腦是活地圖、怕冷、記性好。

孫儷微博全文。（圖／取材自孫儷微博）

儘管夫妻倆個性和生活極大，不過鄧超、孫儷仍在一起生活了9年，而鄧超也因為愛，改變了自己，他現在是個飲食清淡、盡量早睡早起、和孫儷一起喝熱茶、買筆記本寫自己的生活計畫。

現在鄧超與孫儷生活越來越相似，也讓孫儷很感動：「他一直在改變，為家在變」。而孫儷長文也釣出鄧超留言：「你改變了我的内心，我改變了你的容貌」，夫妻隔空互動閃到最高點。

(中時電子報)