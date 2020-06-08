網紅館長陳之漢因罵綜藝天王吳宗憲三字經遭起訴，今至台北地院開庭，庭後，館長針對罷韓成功一事發表意見，表示國民黨要多傾聽年輕人的聲音，尊重高雄人的選擇，願賭就服輸。

館長表示，國民黨現在有青年黨團，主席也換人，不要換湯不換藥，多去了解年輕人的想法，年輕人才是國家的未來；現在要修法18歲有公民權，年輕人又更多，麻煩去傾聽年輕人要什麼，支持哪個方向，絕對不是親中，尤其在疫情過後，我相信台灣人更加驕傲，對大陸更加感冒。

館長說，罷韓事件要尊重高雄人選擇，不要再挑起互相對立，說要去堵誰的服務處，2018年當選的時後也是民進黨執政，那時都沒有國家機器，現在被罷免就說是國家機器，民進黨操縱選票，「我覺得夠了啊」，願賭就服輸，應該去思考原因是什麼。

館長更搖頭表示，罷免成功當天，韓國瑜、江啟臣的講話，沒有人在認錯，再次強調，尊重台灣年輕人才有未來，「你當初怎麼騙我，就有什麼報應」，如果國民黨繼續搞報復性罷免，2022年都不用選了，搞這些人民不認同的事情，應該去網路上多看看，不要只看中國網軍，要看台灣人的心聲。

(中時 )