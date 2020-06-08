威力彩連槓33期，預估頭獎獎金將衝破7億，到底什麼時間買最容易中？還有哪些人手氣正旺？星座專家指出，有4大星座今天財運最旺，若能把握幸運時辰，恐有機會中大獎！

今晚開出的威力彩，頭獎若能一注獨得，將創今年威力彩最高單注獎金。《三立新聞網》報導，中華民國星相學會副理事長小孟老師分析，今天最適合買彩券的吉時為下午3點到晚上7點，下列4個星座手氣正旺，若能把握這關鍵4小時，中大獎的機率更高。

●第4名：雙子座（5/22～6/21）

雙子座太陽落入，太陽有正向加持的力量，建議雙子座下午先曬一下太陽，再去投注站購買，中獎機率會更旺。

●第3名：雙魚座（2/20～3/20）

海王星座落在雙魚明亮宮位，因此這時間雙魚的判斷力特別好，很容易猜中，說不定還能從過去的中獎號碼中找出蛛絲馬跡，讓自己中大獎。

●第2名：天秤座（9/24～10/23）

婚神星落入天秤座，因此天秤可藉由另一半的協助讓自己中獎，例如購買前由另一半來選號；沒有另一半的，可找正在熱戀中的朋友幫你選號，更有機會選中幸運號碼。

●第1名：巨蟹座（6/22～7/23）

水星落入巨蟹座，因此巨蟹今天有豐沛的財氣，建議在下午3點至5點的吉時，帶全新的礦泉水到土地公廟過爐，將水氣轉化成財氣，並在購買威力彩時喝下，有助於財源廣進。

此外，若看生肖，「猴、豬、蛇、虎」這4個生肖今天財運最旺，而且財神在正南方，因此建議可從住家或工作地正南方找到投注站購買威力彩，更有機會中大獎。

(中時電子報)