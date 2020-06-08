娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！挺韓議長許崑源墜樓亡，歌后江蕙悲傷po文哀悼；李婉鈺曾與富二代訂婚，卻抓包未婚夫在新房跟酒家女滾床單；女神迪麗熱巴驚人未P圖見過嗎？網友都經呆；「星女郎」羅慧娟為何嫁豪門卻歹命一輩子？中時電子報娛樂為您追下去～

高雄市長韓國瑜確定被罷免後，一向挺韓的高雄市議長許崑源卻在昨晚間從住處墜樓身亡，享壽63歲，消息震驚各界，台語歌后江蕙事後也在臉書悲痛哀悼：「放下一切罣礙，安息吧」。

前新北市議員李婉鈺向來是話題人物，外型亮麗、個性率直嗆辣的她，過往情史也相當豐富，日前她在節目透露曾有過一段婚約，卻抓包他背叛，讓她心死決定斬斷這段戀情。

迪麗熱巴穿上白色平口長裙，微露酥胸、事業線，往下看開高衩設計，一雙長腿出來見客，上下皆露性感十足，氣質中帶點嫵媚，驚豔不少人，不過不僅修圖後的美照讓人陶醉，現身直播的她，在未P的鏡頭下，顏值依舊超高，膚質光滑，身材更是完美，可謂是仙女下凡。

常有人說港星羅慧娟是周星馳傷最深也是最愛的女人，兩人因《蓋世豪俠》相識相愛，在一起3年間差點結婚，但疑似周星馳劈腿朱茵導致兩人分手；感情失意還遭朋友騙錢負債，最後以為遇到真命天子股票大亨劉志敏，能幸福過下半生，豈料罹患胰臟癌早逝，享年45歲。在她離開後，大家總說周星馳的電影裡，依稀能找到羅慧娟的影子。

(中時電子報)