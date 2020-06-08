「盜壘王」也分守備位置，大聯盟官方整理出1920年以來各個位置盜壘成功次數最多的球員，其中日籍球星鈴木一朗以生涯509盜成為右外野手盜壘王。評選條件是球員生涯須有三分之二出賽數待在同一位置，並以外野手的競爭最激烈。

鈴木一朗在2001年由日職歐力士隊轉戰大聯盟水手隊，那年他跑出56次盜壘成功，並且獲選美國聯盟「新人王」、年度MVP。雖然他的19年大聯盟生涯從未拿過單季盜壘王，但從2002-11年的10年間，平均每個球季有37次盜壘成功，速度非常快，並於2016年4月30日完成紀念性的生涯500盜。

大聯盟史上的盜壘王則是韓德森（Ricky Henderson），生涯累計1406次盜壘成功，無人能出其右，幸好他鎮守左外野，和鈴木一朗位置不同。投手盜壘王是吉布森（Bob Gibson），他已入選美國棒球名人堂，但只有13盜；這也無可厚非，盜壘本來就不是投手的工作。

(中時 )