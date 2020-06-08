英國泰唔士報8日報導，為確保英國國土安全不受威脅，英國首相強森擬針對外資收購英國企業發布嚴格法令，尤其是面對中國日漸擴大的國際影響力，英國將採取行動自保。

根據報導，強森計畫推動立法，當外資企圖購賣英國企業超過25％的股份、資產或智慧財產權時，英國企業必須向上呈報。企業若沒有據實以報或忽視英國政府的要求，將可能面臨罰款或牢獄之災。強森也希望學術合作和研究計畫一同被納入此項法案的適用對象。

據悉，此一手段是由英國政治顧問、也是強森左右手的康明斯（Dominic Cummings）提出，並且已獲得財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）的支持。

泰唔士報表示，相關草案有可能於近幾周內出台，而目前時機正逢中英關係日漸僵化。英國今年一月將華為定位為「高風險供應商」，並限制華為在英國5G業務的參與率不得超過35％。美國及英國執政黨議員質疑北京可能利用華為的設備進行間諜活動，近日英國官員更是證實，為擺脫對中國設備的依賴，英國正積極尋找能參與5G服務的替代廠商，並可能將華為排除在5G計畫之外。

針對此事，匯豐控股公司(HSBC Holdings Plc)董事長杜嘉祺（Mark Tucker）於本月6日警告，英國若封殺華為，可能導致總部設於英國的匯豐在中國市場遭到報復。

(工商 )