交通部今（8）日舉辦「安心旅遊 FUN遊台灣」記者會，公布國旅補助方案曝光，包含團體旅遊每人每日700元補助，自由行住宿房價補助，一人補助一晚1千元房價，去離島可再享一次補助。交通部長林佳龍說，國旅7月啟動，但國門尚未重新開放，部分觀光運輸業仍無法被國旅方案照顧到，將推紓困3.0照顧特定業者，例如機場免稅店等店家

與會出席的衛福部長陳時中說，現在台灣要走向樂活防疫，國內儘量玩、但也別忘記戴口罩，交通非常用心要來振興國旅，我也非常期待國旅可以振興起來，台灣人文地貌非常豐富，現在還無法出國玩，民眾可以挑選幾個地點出遊，和親友一起出門看看台灣生命力。

林佳龍表示，今天心情比較方鬆，現在進入防疫新生活，希望大家玩得開心、也對國旅恢復信心。台灣從防疫、紓困、走到振興，現在是安心旅遊「有好康」！陳時中部長現在是國旅最佳代言人，已經走了好幾個縣市，

林佳龍說，台灣是很神奇的地方，沒辦法參加世界衛生組織，但卻是防疫模範生。他提到，7～9月將針對「觀光產業的特定對象」，也就是還無法透過國旅方案而完全復甦者，例如：國門還未開放的機場航廈免稅店等店家，會給予加碼紓困。林佳龍也像其他觀光業者喊話，也請產業界大家體諒體諒，「紓困3.0方案」將不是全面性的雨露均霑。

林佳龍說，6月底一到，紓困1.0、2.0到期，交通部銀彈資源有限，會針對「國旅方案無法照服到的業者」給予加碼照顧，預計7月無縫接軌啟動紓困3.0。至於預算，至於預算，他會在紓困1.0、2.0方案中，研究找出財源，另外，行政院也已允諾會支持。

(工商 )