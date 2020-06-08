因受新冠肺炎疫情影響，國際航運量銳減，航太扣件廠豐達科(3004)5月合併營收1.15億元，較去年同期的2.55億元減少54.6%，今年1~5月合併營收9.15億元，較去年同期減幅擴大至17.92%。

豐達科5月營收續跌，為1.15億元，較4月減少20.67%，較去年同月高檔腰斬。2020年1-5月營收9.15億元，較去年同期減少17.92%；受到新冠肺炎疫情擴散影響，豐達科今年以來轉為衰退的業績走勢。

相對於第一季營收尚穩，第二季受到疫情擴散至歐美地區影響，使得今年業績成長受到阻力。豐達科第一季營收6.53億元，仍比去年同期增加2.93%；但4月營收年減及月減均逾三成，5月營收月減二成且年減逾五成，今年前5月營收比去年同期下滑幅度擴大至17.92%。

豐達科今年第一季大陸子公司員工未能全數返回工作崗位，僅能恢復工廠部分產能，但業績尚穩；第二季受到疫情影響加劇；展望後續隨著全球疫情逐步獲得控制，國際航運量逐步回復正常，可望將帶動業績逐步回溫。

(時報資訊)