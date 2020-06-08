統一超(2912)7-ELEVEN交貨便平台服務擴大境內、境外電子商務配送區域，預估全新作法將帶動7-ELEVEN交貨便平台再成長10%到20%。

根據財團法人商業發展研究所調查分析，跨境電商銷售金額2020年預估931億元，年複合成長率可達11.6%，7-ELEVEN觀察跨境物流門檻高，民眾有穩定需求量但寄件不便利，因此於2014年領先業界推出「7-ELEVEN國際交貨便」，便利一般民眾24小時到店寄件，寄送地點包含中國大陸(不含港澳地區)、日本、澳大利亞、美國、加拿大等，服務啟動至今服務人次倍數成長，觀察寄件量前3名地區分別為雙北市、台中市、桃園市，寄送物品多以服飾、日用品、常溫包裝食品居多。

統一超7-ELEVEN交貨便平台即日起服務再進化，擴大境內、境外電子商務配送區域，其中「7-ELEVEN國際交貨便」即日起新增香港、馬來西亞寄件服務，可選擇宅配或店取，店取特約商店包含香港與馬來西亞當地的7-ELEVEN、藥妝店、咖啡店等，包裹寄送後2~3天送達，包裹重量最高達5公斤、運費最低299元起。

再者，「7-ELEVEN離島交貨便」自2018年起推出以來陸續導入至今提供澎湖、金門、馬祖共58家，方便當地居民店取包裹，提升當地的生活機能，即日起至2021年4月21日止推出「離島交貨便感謝季」，每件包裹運費優惠價60元(定價140元)。

(時報資訊)