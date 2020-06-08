中菲行(5609)公布5月營收大暴衝，單月營收達到27.16億元，連續第2個月再創歷史單月新高，年成長達86.9％，累計前5月營收89.99億元，年成長30.2％。

以地區來看，5月台灣地區、大中華地區較去年同期成長超過一倍，營收分別為2.33億元、14.69億元，占比為8.6％及54.1％；亞太其他地區為4.75億元，年增83.6％，占比17.5％，美洲地區5.02億元，年增38.8％，占比18.5％，歐洲地區營收0.37億元，年減5.7％，占比1.3％。

中菲行受惠於過去累積的經驗，在今年疫情期間，用不同的方式來協助客戶運送，尤其防疫物資、醫療器材、家庭辦公所需電子產品、運動器材等是這波疫情運輸需求相當高的商品，帶動今年營收表現相當強勁。

國際的運價大約占公司成本9成左右，今年空運運價的上漲帶來不錯貢獻外，中菲行給客戶與其他同業提供不了的服務，並且能降低成本，使得營收、獲利都是高成長表現。

(時報資訊)