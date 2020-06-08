高雄市長韓國瑜被罷免，市長補選即將開戰。外傳國民黨決定在補選前，每周三南下高雄召開中常會；此外，一旦決定啟動罷免無效訴訟拖延補選時間，黨主席江啟臣甚至不排除入籍親征高雄。對此，國民黨副祕書長謝龍介認為，中常會移師高雄，是國民黨展現對高雄人的誠意；至於主席親征不切實際，因為江的戶籍並不在高雄。

另外，也有韓粉主張「來龍去邁」，力推謝龍介參選高雄市長對戰陳其邁，謝龍介苦笑說，可以看到陳其邁最近2年的歷練表現得不錯，每個政黨的從政同志都是在為這塊土地做事，「我是台南市議員，戶籍也不在高雄。」

謝龍介指出，未來這一戰勢必很艱辛，國民黨應該思考如何以全黨之力展現誠意，讓高雄市民願意給國民黨一個反省的機會，也不宜採取罷免無效訴訟拖延補選時間。至於江主席更因戶籍並不在高雄，親征不切實際，也緩不濟急，應該從高雄在地尋找優質的人選。

(中時 )