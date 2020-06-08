高雄市長韓國瑜罷免投票通過後，被外界視為會接下代理市長或參加市長補選的行政院副院長陳其邁8日南下高雄，出席第一屆國家海洋日慶祝典禮，備受矚目；陳表示，代理市長、包括市政銜接的問題，行政院會基於對高雄市民最大利益，跟整個政局安定考量來安排人選。

陳其邁被媒體問及，今天傳出國民黨主席江啟臣可能御駕親征，代表國民黨投入高雄市長補選？陳指出，民意已經做了最新的決定，希望高雄能夠趕快重新再出發，不管是任何參選或補選，都必須對於高雄有熱愛，對於市政的非常嫻熟了解，這是高雄市民的期待，相信各黨都會依循這樣方向規劃。

媒體再提到，針對這次罷免成功，陳其邁有發文說，高雄市雨過天晴，陽光普照？陳強調，民意已經做了最新的一個決定，對於民主的結果都表示充分的尊重，過去一年多來的紛紛擾擾，也隨著這次投票結果，能夠儘速落幕。

陳說，對於高雄，他跟所有的高雄人都一樣，「高雄的發展，不管我人在哪裡，這都是我一直努力的目標」，其中有些重大建設包括行政院一直在推動的橋頭科學園區、大林蒲遷村、幾個易淹水地區，中央、地方合作，會全力來加強。

(中時 )