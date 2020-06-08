針對美國烽煙四起的佛洛伊德(George Floyd)事件，黑人數量較少的網壇也發起團結行動，黑人選手上傳影片一齊發聲。美國女將湯森(Taylor Townsend)表示，其中一個問題是大家懶得去辨認黑人的長相。

「每個人看到黑女人就認定是大小威廉絲或是史帝芬絲(Sloane Stephens)、高芙(Coco Gauff)，總之除了我真實的身分(湯森)，上述的所有人我全部都當過了。」湯森體格強壯相似小威，但湯森才24歲，臉部可以看出比小威年輕很多，仍免不了被誤認。

Google相簿2015年曾鬧出將黑人女性自動標籤為「Gorillas」(大猩猩)的風暴，由於AI對於深色女性臉龐辨認有很大困難(資料庫樣本較少, 光影判斷易出錯)，工程師無法避免AI誤判，只好直接移除系統裡全部的「大猩猩」「猴子」「黑猩猩」標籤。

更糟糕的是歧視不只在美國，除了少一些欺壓黑人的暴力白人警察，歐洲也沒比美國好到哪裡去。湯森說：「別人都可直接走過去，只有我每次都被攔下來檢查證件、檢查背包，他們對我就是要多一層防範。這就是現實，美國、海外都一樣。希望這次能喚起大家對這問題的注意。」

(中時電子報)