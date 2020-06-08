假如這項爆料屬實，聽在「小皇帝」詹姆斯耳裡勢必百感交集！前NBA球員麥特巴恩斯8日突然在受訪時爆料，不少球員希望能在復賽前，先行解決黑人遭受種族歧視問題，所以期望本季可以宣告取消，其中包含湖人、快艇兩隊球員。

「目前希望本季取消的一些球員，分別來自湖人與快艇，因為謠傳某些球隊對佛洛伊德事件很不滿，」麥特巴恩斯表示，「儘管有些球員希望趕緊復賽，卻也有些球員期望本季被取消，他們希望能在籃球賽恢復前先解決種族歧視問題。」

只是麥特巴恩斯選在這個時間點爆出某些球員想法，也算相當矛盾，畢竟聯盟與球員工會都已通過8月1日22隊前往奧蘭多復賽計畫，如今卻因想持續聲援黑人，才突然拋出取消本季議題，況且種族歧視問題怎麼可能很快獲得解決呢？

特別是對詹姆斯來說，他一直渴望本季可以趕緊復賽，好讓他能夠追逐生涯第4冠，如今卻聽到自家球員想要取消本季的謠言，他該做何感想？畢竟到現在，詹皇也還沒投入任何示威活動當中，卻要陷入如此矛盾處境，看來他要傷腦筋了。

(中時 )