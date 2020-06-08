教育部2018年起推動為期4年的「生醫產業與新農業創新創業人才培育計畫」，過去2年成功培訓輔導14組團隊成立14家公司，促成7組團隊進行技轉或衍生公司，媒合12組團隊與企業進行產學合作、34組團隊參加計畫外相關競賽獲獎。

「生醫產業與新農業創新創業人才培育計畫」透過13所大學校院，系統性規畫生技產業實務基礎、進階及高階課程，以跨校、跨領域學員為對象集中培訓。計畫鼓勵學員組成創業團隊，邀請業師指導團隊模擬產業實務、撰寫營運計畫書、參加年度創業大賽，以評選具潛力的團隊接受後續進階輔導培訓。

透過「生醫產業與新農業創新創業人才培育計畫」活化學生生技領域育成風氣，部分學校並將相關課程納為正規課程或創業學程並授予學分，以促進提升校園創新創業精神。

這項計畫重點為挖掘具深厚科研基礎與智財權保護的校園師生團隊參與創新創業，其中清大團隊已成功由技術發明人和企業家校友募資新創捷絡生技公司，並進駐清大創新育成中心正式營運。

捷絡生技公司執行長林彥穎及策略長張大慈為全心投入生技創業均辭去清大教職，並於公司全職參與經營管理，帶領年輕的生技、工程、資訊跨領域人才跟臨床醫師密切合作，將尖端科技應用於臨床醫療端3D數位病理組織診斷及AI病理分析軟體開發。

2018至2019年生醫產業與新農業創新創業人才培育計畫團隊成立14家公司名單如下：懷瑟格公司、安醫科技公司、艾銳生物科技公司、捷絡生技公司、康善生技公司、百安生物科技公司、默堯生物科技公司、佳安科技公司、葉綠麗生物科技公司、基因進化公司、醫流體公司、璞美生醫公司、龍飛生物科技公司、浩瑄生技公司。

(中時 )