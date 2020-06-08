江啟臣在擴大主管會報怒嗆蔡英文總統。（黃福其攝）

韓國瑜及許崑源。（本報資料照）

國民黨上週六接連面臨高雄市長韓國瑜遭罷免、高雄市議長許崑源去世的衝擊，國民黨主席江啟臣上午召開擴大主管會報，先為許崑源默哀1分鐘，並譴責民進黨議員及網軍持續嘲弄許辭世。向來照稿致詞的江啟臣，今早除了怒到脫稿，一度鼻酸而語塞數秒，他說：「人死了還要黑嗎？這是台灣的民主政治嗎？我們要這樣教育下一代嗎？蔡英文主席妳貴為中華民國總統，請拿出高度，一位中華民國高雄市議長離世驟逝，妳沒表達任何哀悼，還任由網軍側翼這樣抹黑打壓，妳到底要什麼？」

江啟臣說，兩天前，國民黨連續遭遇兩次重大挫折。高雄市長韓國瑜同志遭到罷免，以及高雄市議會議長許崑源同志因而輕生，一夕之間讓國民黨瀰漫著失望與哀傷。

他說，對於許議長驟逝，大家跟他一樣，心中充滿不捨、憂慮及憤怒！許議長在過世前心心念念的不是他的家人，不是自己的身體，而是高雄未來的發展，深怕高雄走回頭路，愛鄉愛土愛高雄的心情，在過去種種的表現中，我們都可以體會到，我們必須永遠記在心中。

江啟臣說，許議長，不只是高雄市議會的議長，為人夫、為人父、為人子！更是國民黨忠貞的同志！許議長的離開，讓親朋好友以及支持者非常難過。但是第一時間，我們卻看到民進黨的議員，用嘲弄的心態談論許議長的離世，也看到網路上躲在鍵盤後的假帳號、網軍，用卑鄙的文字，缺乏同理心的態度，還有汙衊的訊息，繼續抹黑、嘲諷這件不幸的事。請問這些假新聞、假帳號，民進黨政府要不要查？

江啟臣說，他要嚴正呼籲民進黨黨主席蔡英文，約束自己的參政同志！約束自己的網路側翼！政治可以激烈競爭，但不可以競爭到沒有人性！

江啟臣怒批，人死了還要黑嗎？這是台灣的民主政治嗎？我們要這樣教育我們的下一代嗎？蔡英文主席貴為中華民國總統，請妳拿出妳的高度，一個高雄市議長的離世，妳不但沒有表達任何哀悼，還任由妳的參政同志、妳的網軍側翼這樣抹黑、打壓，妳到底要什麼？

他說，這些接連的打擊，大家很沈痛、難過，但是我們要把痛苦轉換成凝聚力；我們必須將哀傷轉化成前進的動力。為了許議長，為了高雄，為了國民黨的再造、發展，我們沒有躊躇、等待的時間！因為接下來，本黨將面臨更重大的挑戰，如果我們繼續懷憂喪志，或是只剩憤怒情緒，缺乏謹慎思考與運作，只會繼續讓親痛仇快，更會讓本黨分崩離析！如果我們不團結一致，將無顏面對奠基本黨百年發展的先烈與先進，又如何告慰許議長在天之靈！

(中時 )