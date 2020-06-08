世界田徑總會（Athletics Integrity Unit）官方宣布，現年22歲的巴林女子田徑名將娜塞爾(Salwa Eid Naser)因為連續3次錯過世界反禁藥組織(WADA)的飛行檢測，因此遭到禁賽2年的嚴厲處分。

出生於奈及利亞的娜塞爾，2014年隨著父親取得巴林國籍，代表巴林征戰國際田徑各項大賽，2018年開始大放異彩，先在雅加達亞運會上摘下400公尺以及400公尺接力賽兩面金牌，以及1600公尺接力賽銀牌，去年杜哈亞錦賽一舉摘下200公尺、400公尺、1600公尺接力和1600公尺混合式接力4面金牌，並且在世錦賽400公尺跑出48秒14史上第三佳成績而奪金，以及1600公尺混合式接力銅牌。

依照規定，娜塞爾在12個月內錯過了飛行檢測就必須立刻接受禁賽處分，但《AIU》卻在經過8個月之後才開出禁賽令，著實令人不解。

不過，《AIU》解釋，原本在去年杜哈世錦賽的時候就在調查娜塞爾為何錯過飛行檢測，但當時並沒有懲處，直至今年1月娜塞爾又再次失聯，所以才決定將娜塞爾禁賽兩年。遭到禁賽後的娜塞爾將無緣參加明年的東京奧運，也無法在世界錦標賽尋求衛冕。

娜塞爾替自己喊冤，「我從來不會使用禁賽，錯過3次飛行檢測是很正常的事情，任何人都可能發生這種狀況，不能以此判定我使用禁賽，這是沒有道理的。」

除了娜塞爾外，2016年里約奧運3000公尺障礙賽金牌潔貝特（Ruth Jebet）和奧運會馬拉松銀牌珂瓦（Eunice Kirwa）也都因為禁藥問題而遭到禁賽4年處分，巴林三位女子田徑大將如今都無法出席東京奧運了。

(中時 )