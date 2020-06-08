新冠肺炎危機席捲全球，不僅突破疆界藩籬、影響了數十億人生活，甚至癱瘓全球經濟。

資誠（PwC）永續發展服務公司總經理李宜樺表示，在疫情穩定後，全球社會如何在未來十年重整步伐，採取行動，將是解決氣候變遷的關鍵因素。

因應疫情後經濟復甦，各國紛紛斥資投入振興基金，更多綠能復甦方案的訴求也與日俱增。政府在振興計畫中對於基礎建設，商業活動以及科技投資等投入，應與政府未來十年投入關鍵氣候議題的方向一致。

資誠表示，經濟振興方案中的稅制改革，可能會是最具影響力的關鍵，例如中國大陸預計提供稅收豁免和補貼給新能源車輛，英國則是增加大型多用途車輛的稅收，及提升電動車的購買誘因。

在石油價格低迷的時候，政府可以審慎評估是否重新調整和分配高額的化石燃料補貼。相較於在未來的十年或二十年間，投資過時技術（例如新的燃煤電廠）造成績效不彰或甚至資產損失等後果，振興方案中若將資金投資於基礎建設和科技發展計畫，不但能夠創造潔淨能源的就業機會並提升其營收，也可提升能源的有效運用和促進永續運輸發展等雙贏局面。

資誠也指出，疫情蔓延期間，各國政府的角色已然重塑，目前全球都在關注綠色永續如何刺激經濟復甦以及提升就業機會。

歐盟已經正式表態，歐洲將如期實踐更高規格的2030年氣候目標，不受新冠肺炎疫情影響，顯見且綠色金融將是後疫情時代經濟復甦的關鍵焦點。

(工商 )