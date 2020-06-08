民進黨立委提案修法規範民選首長任期屆滿前，若參加其他選舉，將解除職務，被指針對侯友宜，更有人指在「罷韓」後，民進黨接下來將「除秀、殺柯、儆侯」。侯友宜8日受訪指出，大家很關心政治議題，但他現在是新北市長，守本分是他工作40多年來的態度，他要把市民要求的事情做到位，外面政治紛擾他不在意。

民進黨立委賴瑞隆提案修法，規範民選首長在任期結束前，若登記其他公職選舉，將在登記時解除職務，過去被稱作韓國瑜條款，但現在被認為主要針對侯友宜。

侯友宜今被問到此事指出，他現在是新北市長，他會盡全力把新北市長工作做好，外面政治紛紛擾擾他不在意，市長能關心的只有一件事情，好好做好現在的事情，推出讓市民有感的建設。

另國民黨台北市議員羅智強指出，民進黨在罷韓後，接下來要除秀、殺柯、儆侯，指盧秀燕、柯文哲、侯友宜將成為下一個目標。

侯友宜說，謝謝大家非常關心很多政治議題，但侯友宜還是一句話，他現在做市長，認真做事，把市長工作做好，不辜負市民對他的期待是他的本分，守著本分、守著原有崗位是他工作40幾年的態度，外面所有紛擾或是別人不一樣看法他都非常尊重。

(中時 )