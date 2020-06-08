鐵砧山是充滿歷史與人文風情的熱門景點，更是一座小百岳，端午到此取午時水外，還可安排兩天一夜海線輕旅行。（台中市觀旅局提供／馮惠宜台中傳真）

端午節即將到來，相傳端午的午時水有開運除穢的功用，今年大甲鐵砧山劍井取午時水活動服務大躍進，中市觀旅局邀請民眾一起來台中安心體驗端午節慶文化。每年都一瓶難求的大甲鐵砧山劍井午時水紀念瓶，今年除了端午（25日）活動當天現場排隊300個名額領取外，還有6月16日上午8時開放的網路預約報名100名，讓無法趕早到現場排隊也能手刀快搶。

民眾不僅可以領到限量午時水紀念瓶，還能體驗立蛋、觀賞劍井傳奇故事為題材的劇場與音樂饗宴，享受濃厚的端午節慶佳節氣息，為了讓更多民眾感受到劍井的獨特魅力，今年更首度精心規劃兩波線上推廣活動，參加還有機會抽中限量午時水紀念瓶！

每逢端午節，鐵砧山劍井皆湧現人潮搶領午時水，觀旅局長林筱淇表示，隨著國內疫情持續穩定，中市府全力振興觀光旅遊，配合中央流行疫情指揮中心發布之相關規定下，當天現場活動透過體溫量測、酒精消毒手部、佩戴口罩、維持社交距離，做好相關防疫措施營造安全休閒場域，歡迎民眾連假安心出遊，來臺中大甲鐵砧山感受端午節慶歡樂氣氛。

此次活動也透過「大玩台中臉書粉專」舉行線上推廣活動，25日進行「觀賞直播並分享及留言」與參與6月13日至6月28日的「踩點拍照活動」，就有機會獲得每年一瓶難求的限量午時水紀念瓶！更多詳細活動訊息，請上大玩台中與台中市風景區管理所臉書粉專查詢。

(中時 )