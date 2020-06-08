華為高端5G手機P40 Pro＋6日開賣，價位介於 8000元（人民幣，下同）至9000元，雖距離公開發布時已經隔了2個多月，但大陸消費者仍然相當熱情；透過華為商城數據顯示，截至5日晚間有近10萬人預購該手機。而目前該款手機已暫時缺貨。

P40 Pro＋是目前華為產品中價位較高的手機，起步價格手機就高達7998元，規格為5G、8G＋256G，而高端配置版價格則上衝至8888元，規格為5G、8G＋512G。從價格上來看，P40 Pro＋去對應的只有蘋果的旗艦機。

從市場反應來看，上線當日華為官方商城的P40 Pro＋就被搶購一空。根據媒體公開消息，實體銷售也是大熱賣 ，在開賣日下午，北京多家實體門市就已經沒有現貨。據了解，開售前期華為實體供貨能力有限，第1批供貨已全部被預定完，目前在等待華為後期調貨。

當前，Mate和P系列屬於華為的高端手機群，分別主打商務和時尚，輪番成為華為的主打旗艦機型；今年春節之後，華為P40／P40 Pro／P40 Pro ＋同時在全球進行線上發表會對外亮相，成為目前華為主推的旗艦機型，特別是其強悍的拍照能力成為全市場關注的賣點，也是市場追趕的標竿指標之一。

(旺報 )