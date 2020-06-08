新冠肺炎疫情重創各產業，直到昨天，中央流行疫情指揮中心才宣布解封，勞動部今天公布最新無薪假（減班休息）統計，仍有1263家、2萬8345人，發現住宿及餐飲業從上周的162家、3512人無薪假，下降至本周的139家、2867人，支援服務業也從上周的116家、1381人下降至本周的89家、1078人，對此，勞動部官員分析，應與解封有一定的關係。

但與此同時，製造業人數則從上周的301家、1萬1771人增加為本周的301家、1萬3735人，其中化學工業從上周的58家、1681人，增加為本周的61家、4597人；彰化縣無薪假人數則從上周的51家、1413人，增加為本周的60家、4950人。

對此，勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛說，中央流行疫情指揮中心昨天宣布解封，包括住宿及餐飲業、包括旅行社在內的支援服務業等都十分期待，再加上即將到來的暑假、畢業旅行等，交通部也擬祭出「安心旅遊」等，也都增加業者的對未來的希望，因此減班休息人數才會減少。

至於本期無薪假人數仍增加，黃維琛則說，製造業中有其中單一橡膠製品公司規模較大、實施人數較多，「單一事業單位實施逾2千人」，再加上關係企業較多，才會導致減班休息人數增加；至於金融及保險業也放無薪假，他說，會再請地方政府瞭解確切的業別。

(中時 )