屏東縣男子趙世翰因不滿林姓前女友與他分手後結交新歡，去年他竟放火燒她住的套房，造成她患有腦性麻痺、行動不便的25歲兒子被燒死，歷審依殺人罪將他判處無期徒刑，他提上訴辯稱因放火位置離死者很遠、非故意犯罪，最高法院不採信他的說法，駁回確定。

去年5月，趙男因不滿林女分手後結交新男友，酒後衝動，竟到林女與其兒子同住的日租套房縱火，造成林子因行動不便無法逃生，送醫不治。目擊證人指認趙男火災後倉促逃離現場，檢方偵查後，依殺人罪起訴趙。

屏東地方法院審理時，趙男否認縱火犯行，但因罪證確鑿被判處無期徒刑，高雄高分院審理期間，他改口坦承放火，但強調沒有殺人意圖，仍遭判處無期徒刑。

趙男提上訴主張沒有看到林女的兒子，他放火位置距離對方很遙遠，但最高法院認為，趙男與死者母親同居2年多，應知悉其等均同住一房、套房不大，且他自承知悉死者無行動能力，當可預見死者無法逃離，駁回上訴，判處無期徒刑定讞。

(中時 )