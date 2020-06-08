兩度限量推出，造成消費者搶購的DS4造型悠遊卡(或稱PS4手把悠遊卡)，悠遊卡公司為免消費者遺憾，決定推出「限時不限量」預購活動，今(8)日至10日止，在 6 大通路預購都能買得到！粉絲請千萬不要再錯過！快去下單。

悠遊卡公司獲得Sony Interactive Entertainment Taiwan(SIET)授權製作、以DUALSHOCK 4無線控制器(簡稱「DS4」)為造型所設計的悠遊卡(以下簡稱「DS4造型悠遊卡」)造成網友搶購，並且在電商平台出現不少黃牛加價銷售的情況。為了讓粉絲們不再抱憾，悠遊卡公司宣布「DS4造型悠遊卡」將採「限時不限量」並依照「預購總數」進行增產的方式於6月8日(一)上午11時起限時三天再度開放預購，想要入手的消費者在活動期間內預購成功，都能擁有！

要注意的是，此次追加生產的「DS4造型悠遊卡」可在「7-Eleven」、「全家便利商店」、「萊爾富」、「OK超商」及「PC home」、「MoMo購物網」等六大指定通路預購。預購期間限定6月8日(一)上午11時起至6月10日(三)晚間11時59分止期間，預計11月中起各通路即可陸續取貨(需依照各通路取貨規範)。可得等不短時間，消費者可確定符合自己的需求再去購買！

(科技)