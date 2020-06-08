近期全球央行周登場，繼上周歐洲央行決議加碼6000億歐元救市後，本周焦點轉向美國。儘管市場預期，聯準會本次應傾向按兵不動，維持現行寬鬆措施；法人認為，零負利率環境已經確立，將壓低公債殖利率水準，讓債信品質相當、收益性更好的投資級債，吸引力浮現。全球央行近期陸續召開利率決策會議，上周由歐洲央行打頭陣，政策利率雖然維持不變，卻宣布增加6000億歐元的購債計畫，總購債規模達到1.35兆歐元，而且計畫有效期限從今年底延續到明年6月底為止。

今早台股掛排的投資級債ETF也看到了亮點，包括元大投資等級債ETF（00720B）以及富邦全球投資等級債（00740B）早盤已經看到了領漲。

美、日、英等國央行將在未來兩周內接棒，召開決策會議，投資人尤其關注美國聯準會政策動向。根據Bloomberg資料顯示，6月隱含利率為0.063%，落在現行0~0.25%的政策利率區間，顯示這次會議中，利率政策將傾向按兵不動，並仍將維持現行寬鬆措施。

第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示，歐洲央行基準利率目前已凍結在零水位，存款利率更停留在-0.5%；美國尚維持在0%以上。在經濟完全回復常態、通膨接近預期目標之前，歐美兩大央行利率都會維持在當前或更低水平。

許書豪強調，零負利率環境已經確立，將壓低全球公債殖利率水準。以美國10年期公債為例，今年殖利率會在0.3~0.9%區間來回波動，明後兩年也同樣落在相對偏低區間，讓債信品質與公債差不多，而收益性卻更好的投資級公司債，吸引力浮現。

許書豪指出，3月時，美國投資級債信用利差一度飆高到374點，爾後，聯準會祭出寬鬆與購債政策，信用利差迅速收斂到210點附近，預估今年底有機會再下探到180點，未來1~2年進一步下探到150點以下，建議投資人應長期投資並持有。

(時報資訊)