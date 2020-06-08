交通部觀光局今（8）日召開記者會，宣布自7月起至10月底推出「安心旅遊國旅補助方案」，透過平假日均可使用的5大方案，藉此振興觀光產業，並帶動整體市場經濟活絡，預估投入39億元經費，可帶動約638萬人次出遊、創造直接及間接觀光效益約235億元。

受新冠肺炎疫情衝擊，觀光產業成為「海嘯第一排」受災產業。隨著國內疫情趨緩，交通部觀光局為刺激國旅，自5月27日起陸續輔導觀光產業辦理防疫旅遊踩線交流活動，透過推出35條主題路線，以提升旅遊信心。

隨著防疫措施自7日起解封，改採「邊境風險嚴管，國內鬆綁」原則鬆綁，交通部觀光局宣布自7月起推出「安心旅遊國旅補助方案」，在國際間疫情尚未完全和緩下，鼓勵國人將進行更精緻的深度國內旅遊，且不分平假日均可使用，盼擴大國旅市場規模。

交通部觀光局說明，「安心旅遊國旅補助方案」共推出「團體旅遊優惠」、「自由行住宿優惠」、「觀光遊樂業入園優惠」、「台灣觀巴優惠」及「補助地方政府辦理在地特色觀光活動」等5大方案，實施期間為7月1日至10月31日。

團體旅遊優惠方面，觀光局針對行程2天1夜以上、至少10人的本島旅行團，給予每人每日700元補助，行程2天1夜以上、至少15人的離島旅行團，則給予每人每日1200元補助，每家旅行社上限35團、每間分公司可再多2團。

自由行旅客優惠部分，國民入住有參加觀光局優惠的旅館或民宿，每房可依實際住宿房價補助折抵1000元，每人限使用一次，但前往金門縣、連江縣、澎湖縣、屏東琉球、台東綠島及蘭嶼等離島住宿，則加碼可再多獲得1次補助折抵。

此外，自由行旅客參加台灣觀巴半日、一日遊行程，可享2人同行1人免費優惠。2001年7月1日以後出生的高中以下國民，7～8月暑假期間可不限次數免費入園觀光遊樂園。最後，將補助地方政府辦理在地特色觀光活動，每縣市最高補助1千萬元。

觀光局指出，「安心旅遊國旅補助方案」以「民眾好領、業者好配合、核銷好快速」為原則，補助方案內容簡單，讓民眾及業者都方便，並加碼刺激離島觀光，另加碼鼓勵旅行業者聘請導遊或領隊擔任隨團人員，每團給予額外獎助，協助轉提升國旅帶團機會。

(時報資訊)