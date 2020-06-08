中山大學8日表示，中山大學光電工程學系研究團隊利用矽光子技術，實現全球第一顆微型化光纖陀螺儀驅動晶片，並具備可量產潛力，整體晶片體積小於5mm2，僅約一顆綠豆大小，成本也大幅降低為原本的三分之一，主要應用於無人載具和空拍機等平台穩定，對於生醫檢測、自動駕駛車輛、智能機器人、航空定位系統、立方衛星等微型化導控有極大的應用市場。

國立中山大學光電系教授邱逸仁強調，研究團隊利用矽光子技術，實現全球第一顆的微型化光纖陀螺儀驅動晶片，已具備可量產潛力，矽光子陀螺儀模組主要應用在無人載具和空拍機等平台穩定，對於生醫檢測、自動駕駛車輛、智能機器人、航空定位系統、立方衛星等微型化導控有極大的應用市場。

中山大學表示，一般市面上流通的光纖陀螺儀，為多個零散元件連接形成的系統，以常見的桌上型電腦設備做比喻，需要具備獨立的螢幕、主機、鍵盤等配件結合使用，該校研究所開發的陀螺儀驅動晶片，就好比是筆記型電腦，將上述配件結合在單一晶片上，大幅縮小體積，不但輕巧，處理功能更有效率。

中山大學指出，兩年前，中山大學邱逸仁教授與劉人仰特聘研究員領軍，和教授王朝欽、林宗賢、李晁逵、魏嘉建、副教授于欽平、洪勇智及助理教授王俊達組成研發團隊，結合台灣半導體中心與科毅光電公司研究能量，爭取並獲得科技部旗艦型矽光子專案計畫，研發「複合式矽光子光纖陀螺儀」。

中山研發團隊指出，這顆「微型化矽光子陀螺儀驅動晶片」，利用先進矽光子光電積體電路平台開發，結合多個創新矽光子元件設計概念，使整體晶片體積大幅微縮，製造成本也大幅降低，前景無限。

中山研究團隊表示，矽光子積體電路為近十年來，相當受注目的尖端突破性技術，使用光子來傳輸與處理訊號，具有超高頻寬、高解析度、低耗能與不受電磁干擾等優勢，其應用已擴展至光感測系統、高速光連結、物聯網、量子計算與生物醫學領域。國際半導體大廠英特爾、格羅方格、三星等皆投入大量人物力開發此技術，並已有諸多商品化成功案例。

(工商 )