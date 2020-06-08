中華航空總經理懸缺已一年，陽明海運總經理懸缺三個多月，華航去年營收高達1684.44億元，陽明也有1491.81億元，規模這麼大的公司遲遲無法派任總經理，讓業界相當不解，尤其是民進黨贏得大選，總統、行政院長、交通部長都沒變，兩大官股公司人事為何喬不定，實在耐人尋味。

華航去年因為私菸案折損與綠營關係密切的兩位副總經理羅雅美與邱彰信，總經理人選也就一直懸缺，華航內部與業界都認為，民進黨蟬聯執政後，人選應開很快敲定，但遲遲沒有下文，而520也已過去，依然沒有訊息，這期間沒有海空運專業的台灣港務公司董事長李賢義、台灣虎航董事長陳漢銘，都很快獲得派令，加入業界所稱的「高階實習生」行列。

華航、陽明除了營規模大，也都是大型的國際公司，在競爭非常激烈的全球海空運市場，都是非常辛苦的在經營，海空運業普遍相信，政府不敢隨便拿這兩大官股企業的高階職務作酬庸，但又捨不得交給非綠營的人士，結果一再拖延，違反公司治理原則。

兩公司內部高階坦承，現在的情況很不健康，因為總經理長時間懸缺，董事長一個人忙不過來，其中有一家傳出有會議暫停召開，或是停辦活動的現象。

而業界也有些傳聞，說是某家推薦的人選因為是是外省人，是眷村出身而遭否決，但交通部否認人選遭退件，記者向部長室提問也未獲回覆，業界紛紛猜測，到底是總統府與行政院在角力，還是行政院與交通部在角力，會不會牽涉到董事長人選異動，也引起業界揣測。

(工商 )