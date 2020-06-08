陸軍航空特戰部隊阿帕契直升機、眼鏡蛇直升機將進駐台東豐年民用機場，居民擔心帶來更多噪音，影響生活品質甚鉅，10多位台東市里長今天上午到縣府遞交陳情書，縣長饒慶鈴表示，將協調軍方與民眾溝通。

康樂里里長張清標表示，該里位於市中心，有5所小學，又有300戶的幸福住宅，民航機場的飛機已吵了20多年，阿帕契直升機進駐後會更吵，居民都希望陸軍航空特戰部隊不要進駐。

張清標等里長指出，安捷飛航訓練學校進駐豐年機場後，已讓當地居民飽受噪音之苦鄉，軍方直升機飛行高度低，訓練頻率高，且經常是整批訓練，必定會產生嚴重的噪音問題，居民甚感憂心。

里長們表示，居民不反對國防，但是台東已有志航軍用機場，為什麼陸軍航特部堅持進駐民用豐年機場，因此有200多位居民連署，反對航特部勿進駐豐年機場。

縣長饒慶鈴接下陳情書表示，里長們對此有疑慮，將協調軍方與民眾溝通，希望能讓民眾安心，當地屬市中心，確實會造成噪音的困擾，縣政府會做好協調的工作。

(中時 )