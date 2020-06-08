三倍券將在7月15日上路，北市副市長黃珊珊8日表示，65歲以上長輩使用的敬老悠遊卡，原本是消費滿3000元、中央補助2000元回饋金，現在北市也加碼補助1000元，變成「花3000補3000」，10日會有確切的結果說明。

黃珊珊表示，由於老人家在前2、3個月疫情期間都沒出去活動，導致敬老卡點數都沒用到，北市衡量有預算額度可用來配套，決議凡是在北市有敬老卡的老人家，可將振興三倍券綁定在悠遊卡上。

黃珊珊說，原本敬老卡消費3000元、中央補助2000元，北市也加碼補1000元，希望40多萬張的敬老卡可都用來振興，其他部分，待計算金額後看看還有沒有空間及預算執行，等議會追加預算通過，10日會有確切結果。

黃說，目前只確定敬老卡，但執行面上，還要說服老人家別買紙本，要綁定悠遊卡，會盡快在7月1日前，讓老人家知道北市的政策方向及作法，怕他們買紙本，所以細節上會盡快確認。

她說，另外敬老卡本身有的點數不會動，因市府希望將錢留在北市，只有悠遊卡才有這樣的回饋，若紙本也有這樣的回饋將會大亂。

她提到，此外悠遊卡在全國有2000萬張，大家都有，加上市民搭乘大眾運具的1280優惠，導致悠遊卡成為最方便的支付工具，中央規定電子票證需綁定，現在的挑戰是要讓有悠遊卡的民眾願意綁定振興三倍券，屆時也沒找零的問題，很多商家跟市場都有電子支付服務。

至於悠游付，黃說，有布點，但人力沒那麼多，但有和公有市場聯絡，水源市場已準備好，而在花市部分很早就有電子支付，只是悠游付還沒上限，會盡快，只要裝機連線，趕在月底前、振興券啟用前弄好，並鼓勵民眾也將振興券綁定悠游付。

最後，黃珊珊說，今年花便宜又漂亮，但受到前2個月疫情影響，市場需求不大，花也不是民生必需品，以前1束花2、300元，現在100元，如今面臨畢業季，希望大家都來花市買花，月底前花市也會裝好冷氣，成為國際級又舒適的花卉市場，簡直便宜又大碗。

(中時 )