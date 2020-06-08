新冠疫情雖然在亞太地區稍獲緩解，但在不少地區衝擊仍然持續加大。路透報導，倫敦時間5日，有3名知情人士表示，安哥拉目前正在與大陸官方尋求重新磋商償還債務的條件，以應對疫情的嚴重影響；而安哥拉也削減了將運給大陸國有企業用來償還大陸債務的石油船貨數量。

上述人士透露，大陸國有企業中化集團將於7月接收5艘船貨，低於通常的7艘或8艘；此外，中石化旗下的貿易公司聯合石化將不會收到船貨。聯合石化通常接收2到3艘安哥拉用於償還債務的石油船貨。

安哥拉本周對外表示，已要求G20減免債務，並正與一些從該國進口石油的國家就調整貸款機制進行深入討論；不過，目前預計，尚不需要進一步調整債務。

到目前為止，安哥拉的最大債權國是大陸。分析人士說，安哥拉有200多億美元的雙邊債務，其中，大部分是積欠大陸的債務；大部分貸款被用於修建公路、醫院、房屋和鐵路。

對於安哥拉的請求，大陸外交部表示，相關部門正就安哥拉提出的債務減免要求與安方保持溝通。

(旺報 )