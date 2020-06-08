北韓最高領導人金正恩胞妹金與正公開警告南韓，設法制止脫北團體散發「反朝傳單」的舉動。

北韓最高領導人金正恩胞妹金與正日前痛批南韓政府放任脫北團體空投「反朝傳單」，誓言祭出重手，同時砲轟脫北者是「人渣」、「雜種狗」等言論引起關注，據悉，美國與南韓特別關注金與正的談話，認為金與正的地位與影響力不容忽視。

韓聯社報導，韓國外交部7日表示，韓國與美國的外交部門，已經就朝鮮勞動黨第一副部長金與正上周針對脫北團體空投「反朝傳單」發表的談話進行工作層級磋商。

報導指出，韓美雙方特別關注北韓透過金與正發表官方立場一事，一致認為金與正在北韓的地位變化以及影響力不容忽視。

韓國外交部消息人士表示，韓美正在密切關注平壤動向，並且保持緊密溝通。

報導推測，韓國外交部韓半島和平交涉本部長李度勳以及美國常務副國務卿兼對朝特別代表畢根（Stephen Biegun）近期可能將就有關事宜交換意見。

北韓官媒《勞動新聞》報導4日刊出金與正談話，抨擊脫北者團體日前以大型氣球向北韓發送50萬份「反朝傳單」的舉動，除了辱罵脫北者是「人渣」、「賤民」、「雜種狗」，更警告韓國要阻止相關行為，否將面臨關閉兩韓聯絡辦公室、中止雙方軍事協議等最壞局面。

(中時電子報)