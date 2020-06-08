江啟臣致詞。（趙雙傑攝）

上週六高雄市長韓國瑜遭罷免、高雄市議長許崑源離世，國民黨在高雄一下子丟了府會兩巨頭，黨主席江啟臣上午為此在中央黨部召開擴大主管會報。他透露昨天已與韓國瑜見過面，在市長補選會持續鎖定適合人選，一起作好萬全準備；他也與議長夫人見過面，對議長補選待人選確定後，務必確保與友善的非黨籍議員，尋找合作管道。

江啟臣也宣布，本週三將到高雄市召開行動中常會，率全體中常委向許崑源致哀。

全體默哀。（趙雙傑攝）

江啟臣上午致詞表示，國民黨將面臨高雄市議長改選、高雄市長補選，沒有任何退卻的空間、躊躇的時間。他希望國民黨同志和支持者能捐棄成見、團結一心、堅持理念、撥亂反正，「不能讓對手將勝利視為理所當然」！全黨上下一定要齊心改革，而他作為國民黨主席，一定會堅強面對沈重的包袱，勇敢挑起這些責任，但希望大家跟他一起，「這時間不是去談論誰要離開，或在這時候對本黨落井下石，這樣的同志，離開也好。」

他說，接下來改革委員會即將提出的改革建議，他會仔細參查，希望大家共同討論，期待中常會能好好思考黨的未來，務實參考這些改革建議，堅定地朝向國民黨的再造與改造的方向邁進，讓社會大眾能看到國民黨的決心，決不能讓過程中的陣痛拖累前進的步伐！

江啟臣說，面對議長補選，昨天他已經與許議長夫人見面，除了慰問、請益，也請祕書長長與高雄市黨部主委儘速與跟黨籍議員溝通、討論，待人選確定後，務必確保黨籍議員與對國民黨友善的非黨籍市議員，尋找合作管道，共同支持我們提出的人選。

對關於市長補選，他昨天在高雄與韓市長見面磋商，聽取韓的意見，也緊急召開內部幹部談話會，將持續鎖定適合人選。面對突如其來的變局，我們要有更多層次的思考以及評估，用更開放、彈性的方式討論整體的佈局。「這次的市長補選，是國民黨繼續關懷與經營高雄的重要支點，我們要一起做好萬全的準備，一起面對」。

江啟臣也說，未來在防疫與民生經濟問題上，國民黨會如同以往，絕對站在第一線捍衛人民的福祉，監督政府不當的措施、預算與政策，我們也請黨團務必做好相關準備與因應，超前佈署所有可能的議題，為台灣的安全與發展把關；在政治議題上，完全執政的民進黨應該全面負責，我們也呼籲所有在野黨，在共同的價值與理念上，尋求議題上的合作，一起面對一黨獨大、掌握龐大資源的執政黨，共同守護台灣的民主政治。

他說，他也要邀請所有的中常委與黨務主管，在這星期三與他一起前往許議長靈前致意，並且在高雄召開中常會，傾聽高雄在地心聲，重新找回國民黨的高雄在地視角，更要從失敗中站穩腳步，用毅力喚回黨員與支持者的信心。

(中時 )