經濟民主連合智庫與台灣基進立委陳柏惟（中）8日舉行「馬規蔡不應隨，請國安會和經濟部檢討中資規範」記者會，呼籲蔡政府應檢討陸資來台投資許可辦法。（劉宗龍攝）

經濟民主連合智庫與台灣基進立委陳柏惟上午舉行「馬規蔡不應隨，請國安會和經濟部檢討中資規範」記者會，要求蔡政府因應時勢變化，修正陸資來台投資許可辦法、設立分公司辦法、投資業別項目、及控制力定義等法規項目。

經濟民主連合召集人賴中強說，檢討陸資來台規範非常重要，一定要推動，馬政府11年前開放中資來台，其中大陸地區人民來台投資許可辦法2015年3月以後就未修正、設立分公司辦法2014年12月以後也未修正、投資業別項目在2012年以後未修正、控制力定義在2010年以後也未檢討。

至於6大因素，經濟民主連合則說，過去6年，台灣經歷政黨輪替、太陽花運動、美中科技戰、中國資訊戰、香港情勢變化及法規實務漏洞等6大因素，過去諸多爭議事件，證明對於陸資利用華僑、港資及外資以人頭方式來台投資無力管制，蔡政府應積極回應檢討。

賴中強說，馬政府任內用行政院命令開放投資，所有的製造業中已有95％開放陸資投資，包括敏感的高科技機體電路製造、半導體封測等，這些難道不應檢討，若不開放何不廢掉；另外，服務業部分已有51％業別已開放，包括批發零售業等項目；更離譜的是公共建設的促參法，用BOT方式，認為可引進陸資參與公立文化機構及設施，那中正紀念堂國家音樂廳要不要開放陸資投資，如果答案是否定的，為何不畫上句點。

台灣基進立委陳柏惟表示，滲透是透過資金影響台灣政治環境及經濟因素，而除了台商親友外，政府應該明確表態，陸資來台辦法未改變，跟馬政府時期一樣，那換政府的理由是什麼。

他說，其實國際看台灣，都是看親中還是親台的立場 ，像6月6日韓國瑜罷免案，美國華爾街日報及紐約時報都寫台灣拒絕親中市長，所以政府在政治上應該明確表態。

他表示，有人說台灣對中國大陸40％的經濟依賴，無法一下斷開，但今年初新冠肺炎顯示，台灣與中國斷了後也活得很好，表示40％經濟依賴是假議題，所以現在應該認真考量，是不是要開放中國大規模投資。

經濟民主連合研究員江旻諺表示，美中表面上在貿易戰中加徵關稅項目，但本質上卻正進行爭奪高科技領域，資通訊產業主導權的科技戰，雙方在智財權保護、國家補貼、技術規格、科技運用與人權等面向出現許多嚴重衝突。台灣若不積極修正馬政府時期的陸資規範，很可能因為法規漏洞所造成的陸資滲透，遭國際社會視為中國隊的一員，增加受中國大陸波及遭美國製裁的風險。面對世界產業連重組，蔡政府必須加速檢討論「投資業別項目」中敏感的開放投資項目，並由「投資許可辦法」、「設立分公司辦法」加強限制企業併購與保護智財權相關規範。

他說，台灣將港資視為一般外資而非陸資，在中國人大逕行啟動港版國安法後，美國已正式認定香港現狀是一國一制，蔡政府應思考區分不同港資的特性，將部分港資改適用陸資規定。

(中時 )