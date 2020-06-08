民進黨北市議員梁文傑、桃市議員王浩宇揶揄高市議長許崑源之死，引發撻伐。北市副市長黃珊珊8日批評，政治要有道德標準，別因是對手就忘記該有的道德底線，要回歸做人的基本道理。

黃珊珊說，政治上不管怎樣，還是要有一定的道德標準，但2人既然已道歉，也是政治人物該負責的態度，不過在任何事件上，不管是對手還朋友，都不能因對方是對手，就可忘記該有的道德底線，呼籲大家要回歸到做人的基本道理。

媒體詢問，民進黨罷免完高市長韓國瑜後，就要清算台北市長柯文哲與新北市長侯友宜，黃說，任何政治人物都要對選民負責，若任何政黨要用這種方式對付，也別小看選民的智慧，每個政治人物的表現都會有一定的評價，台灣人民不是隨便就被愚弄的。

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(中時 )