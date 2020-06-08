人民幣兌美元中間價8日報7.0882元，較上個交易日報價7.0965元上漲83個基點，漲幅0.12％。

截至上午11點，人民幣兌美元在岸價報7.0864元，較上個交易日收盤價7.0866上漲2個基點。離岸價報7.0826元，下跌121個基點，跌幅0.17％。

(工商 )

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